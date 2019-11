Il duo comico Panpers arriva in Sicilia: due serate speciali a Palermo e Catania

25 Novembre 2019 12:07

In occasione dei dieci anni del duo comico, i Panpers arrivano in Sicilia con un esilarante show: tappa a Palermo e Catania

Due serate speciali al Teatro Jolly di Palermo giovedì 12 marzo 2020 e al Teatro Abc di Catania venerdì 13 marzo 2020 per uno spettacolo unico, per festeggiare i dieci anni del duo comico torinese I PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). Musica, monologhi e sketch comici, giochi, ospiti a sorpresa…questo e molto altro per due serate all’insegna della risata, organizzate da Show Biz. “10 anni di mischiate” non è solo un “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) ci saranno infatti numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite perché per i PanPers la prima prerogativa è sempre quella di stupire il pubblico e non offrire mai niente di scontato o prevedibile. Ci saranno alcuni sketch talmente vecchi che non hanno mai visto la luce, né in Tv né in cantina. Insomma vogliono che sia uno spettacolo indimenticabile. I biglietti sono già disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I PANPERS

Andrea Pisani e Luca Peracino – meglio noti con il nome di PanPers – hanno 31 anni.

E si sono conosciuti all’età di 4. Luca è arrivato all’asilo con un grembiule giallo e Andrea, per reazione, gli ha dato un pugno. Da allora, non si sono più lasciati. Dopo aver deciso di ampliare il loro pubblico (amici, genitori e compagni di liceo), si cimentano in diversi concorsi di cabaret ed entrano nel Laboratorio Zelig. Ma non c’è stato il tempo per una lunga gavetta perché a soli 22 anni sono già sul palco di Colorado, programma Mediaset che -dal 2009- li vede come presenza fissa. L’impatto con il prime time non ha fatto che aumentare la loro creatività e perfezionare un personalissimo stile comico fatto di paradossi, situazioni e battute secche.

Nel 2010, debuttano sui social network imponendosi con mix di video, parodie musicali, webserie (come la loro SpyCar) e battute che li rende subito seguitissimi dai giovani (e non solo) e gli permette di raggiungere numeri importanti: 1 milione 800mila su FB, 880mila su YT, 400mila su IG.

Oltre all’impegno social, prosegue quello in tv con Colorado e altri programmi su Mediaset, Rai, Disney Channel (In Tour, LifeBites, ShotTime).

Intanto, sia come duo che separatamente, dal 2013 entrano nel mondo del cinema con una serie di titoli: Fuga Di Cervelli, I BabySitter, Belli di Papà, Matrimonio Al Sud, Classe Z…

In campo musicale, nel 2015, esce la loro prima raccolta di parodie di celebri hits e, nell’estate 2017, il loro primo inedito: “Ci Mancano Le Basi – feat. Nessuno”.

Nonostante i molti e differenti impegni, I PanPers continuano coltivare l’amore per il live e per la loro città, Torino. Da Torino, sono partiti tutti i loro show che hanno fatto registrare sold out in tutta Italia: “Vi E’ Mai Capitato?”, “The Akkattappara Show”, “Bastardi Con La Gloria”, “Quasi Esauriti”…

