Palermo: Sivubus conferma licenziamenti, sindacati ‘chiediamo clausole salvaguardia’

19 Novembre 2019 14:30

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Sivibus lascia la manutenzione dei mezzi dell’Amat e avvia il licenziamento di 40 lavoratori. La conferma della decisione da parte dall’azienda è arrivata oggi durante un incontro, in Sicindustria, tra Fiom, Uilm, e Uiltux per il commercio e la Sivibus. Da domani la procedura sarà notificata alle organizzazioni di riferimento e, sempre domani, si terrà un incontro con gli assessori del Comune di Palermo Giovanna Marano (al Lavoro) e Giusto Catania (alla Mobilità).

“All’amministrazione comunale chiederemo clausole di salvaguardia per i lavoratori anche perché le attuali commesse dell’Amat prevedono specifiche garanzie di attuazione, come il limite di 30 km entro il quale deve insistere l’officina riparazioni e, cosa ancora più importante, una certificata professionalità dei meccanici che devono operare sui mezzi a metano” afferma il segretario generale della Fiom Palermo Angela Biondi.

