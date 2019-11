Palazzo Adriano: arriva il finanziamento per il miglioramento del paesaggio culturale urbano delle tre Cittadelle

5 Novembre 2019 16:40

Palazzo Adrano: il progetto esecutivo, in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano è stato redatto dal nostro Ufficio Tecnico Comunale guidato dall’Architetto Francesco La Sala

E’ stato comunicato da parte del Dipartimento Regionale ai Beni Culturali il finanziamento per il “Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle, attraverso il restauro delle 24 fontane e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali”. Il progetto esecutivo, in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano è stato redatto dal nostro Ufficio Tecnico Comunale guidato dall’Architetto Francesco La Sala.

Si tratta di un intervento di riqualificazione urbana funzionale, avente tra gli obiettivi quello del miglioramento della qualità della vita, del rinnovamento e della rifunzionalizzazione del tessuto storico-urbanistico, dell’aumento della fruizione dell’ambiente urbano da parte dei cittadini e dei tanti visitatori. Verranno riqualificate, restaurate e illuminate le 24 fontane del centro urbano, riqualificati e illuminati i percorsi cittadini che collegano le 3 Cittadelle, l’arredo urbano e l’illuminazione artistica del centro storico completerà l’intervento. L’importo del finanziamento ammonta a un milione e trecento mila euro. A breve verrà notificato il decreto e verranno avviato le procedure di gara per l’inizio dei lavori.

