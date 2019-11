3 Novembre 2019 15:52

Serie C, l’arbitro Vigile ha optato per non dare l’ok al fischio d’inizio di Paganese-Catania a causa del maltempo

Paganese-Catania è stata rinviata. La gara che era in programma per questo pomeriggio alle ore 15, è stata posticipata dopo una serie di sopralluoghi sul terreno di gioco, a causa della pioggia copiosa caduta su Pagani in queste ore che ha reso il campo impraticabile. Dopo diverse consultazioni l’arbitro Vigile ha deciso di posticipare la gara del Marcello Torre a data da destinarsi, il Catania dunque dovrà tornare a Pagani per il recupero della gara che verrà stabilito nelle prossime ore.

