Operazione antimafia a Messina: estorsioni e violenze, numerosi arresti tra “appartenenti ad una pericolosissima cellula delinquenziale”

5 Novembre 2019 07:18

Operazione antimafia condotta dalla Squadra mobile di Messina: in corso di esecuzione numerosi arresti

In corso operazione antimafia condotta dalla Squadra mobile di Messina che sta eseguendo numerosi arresti: ha portato all’arresto di “esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti ad una pericolosissima cellula delinquenziale dedita alla commissione dei reati di estorsione e lesioni aggravate anche dal metodo mafioso, rapina aggravata e sequestro di persona“. L’operazione di polizia “costituisce epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, su una temibile compagine delinquenziale dedita alla commissione dei reati di cui sopra, che disponeva anche di armi e che operava in diverse zone della città di Messina“, spiegano gli inquirenti. Individuati gli attuali “assetti di una frangia criminale cittadina che, nell’ambito della gestione dei servizi di sicurezza presso diversi locali di ritrovo in cui si concentra la movida messinese, era riuscita ad imporre – ai responsabili della sicurezza e ai titolari di pubblici esercizi – la corresponsione di somme di denaro per l’assunzione di personale addetto alla vigilanza tentando, addirittura, in alcuni casi, di estromettere la concorrenza e gestire così, in totale autonomia, il redditizio settore dei presidi di sicurezza presso lidi, discoteche, locali notturni ed altro“.

Ad alcuni componenti del gruppo criminale sono state attribuite due cruente rapine commesse in armi e a volto travisato.

