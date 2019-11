Omicidio Sacchi: svolta nelle indagini: 5 misure cautelari. Accuse anche per la fidanzata Anastasia [NOMI e FOTO]

29 Novembre 2019 09:20

Omicidio Sacchi: i carabinieri di Roma stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone

Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Sacchi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 5 persone per quanto riguarda l’omicidio del giovane. Tra i destinatari delle misure anche la fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk. La giovane è accusata di aver tentato di acquistare droga. In carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato Valerio Del Grosso e Paolo Pirino e un terzo ragazzo 22enne.

Omicidio Sacchi: fermato anche l’amico Giovanni Princi

C’è anche Giovanni Princi, l’amico di Luca Sacchi, tra i destinatari delle misure cautelari notificate questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma per il tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di droga.

