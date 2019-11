21 Novembre 2019 22:36

Omicidio Loris: diventa definitiva la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Veronica Panarello

Condanna definitiva della Cassazione per Veronica Panarello, la mamma accusata di aver ucciso il figlio, Loris Stival. Confermati i 30 anni, quindi, dalla Suprema Corte. Il delitto avvenne il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, in Sicilia

