La classifica dei governatori più amati, Calabria e Sicilia in fondo: Oliverio e Musumeci sono ultimi

29 Novembre 2019 10:39

Mario Oliverio e Nello Musumeci in fondo alla classifica di gradimento dei governatori italiani: i presidenti di Calabria e Sicilia escono con le “ossa rotte”

Sono poco graditi ai cittadini che, probabilmente, se ne vorrebbero sbarazzare al più presto: momento difficile, molto difficile, per Mario Oliverio e Nello Musumeci. I presidenti di Calabria e Sicilia, infatti, non escono bene dalla ricerca di Swg condotta su un campione di 10.800 cittadini tra ottobre e novembre. Per il governatore calabrese è buio pesto a due mesi dalle elezioni regionali dove avrà contro sia l’opinione pubblica (almeno secondo il sondaggio Swg) e sia un’agguerrita schiera di candidati.

La classifica dei governatori più amati: Roberto Zaia è il numero 1

È Roberto Zaia, presidente del Veneto, a guidare la classifica dei governatori che hanno ricevuto il maggior gradimento dimostrando di essere apprezzato dai cittadini della sua regione. A seguire il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, terzo il lombardo Attilio Fontana insieme a Giovanni Toti, governatore della Liguria. Dietro Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli, Enrico Rossi della Toscana e Alberto Cirio del Piemonte. Dietro di loro Zingaretti e De Luca (Lazio e Campania).

Valuta questo articolo