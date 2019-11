Messina: occupazione abusiva di suolo pubblico a Pace, interviene la Municipale

16 Novembre 2019 13:06

Occupazione abusiva di suolo pubblico a Messina: il caso era stato segnalato mediante un post su Facebook, la Polizia Municipale è intervenuta e ha multato un cittadino

Stamani gli agenti della Sezione Tutela del Territorio della Polizia Municipale hanno verificato l’avvenuto smontaggio di una chiusura con la quale era stata abusivamente occupata una porzione del marciapiede in località Pace. Nei giorni scorsi, giunta la segnalazione mediante un post su Facebook, su disposizione del vicesindaco Salvatore Mondello e dell’assessore con delega alla Polizia Municipale Dafne Musolino, il commissario Giovanni Giardina responsabile della Sezione Tutela del Territorio ha eseguito un accertamento sul luogo interessato identificando l’autore dell’appropriazione illecita, al quale è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico con emissione della relativa sanzione e la diffida a provvedere all’immediato smontaggio dell’opera abusiva. “In meno di una settimana dalla segnalazione su Facebook – ha sottolineato l’assessore Musolino – l’opera è stata smontata e il marciapiede è stato così restituito alla libera fruizione. Si ringraziano i cittadini che continuano a segnalarci le storture e le condotte abusive, ciò significa che credono in noi. E noi continueremo ad impegnarci per dare risposte certe nel minore tempo possibile”.

