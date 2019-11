L’allerta Meteo non ferma il “Nutella Biscuits” e Cesare rilancia: gusto speciale sul bancone fino a stasera dopo aver battuto tutti i record nel weekend

25 Novembre 2019 11:59

Il “Nutella Biscuits” di Gelato Cesare a Reggio Calabria continua a spopolare, preparati oltre 60 chili di gelato in 3 giorni

Neanche l’allerta meteo ha fermato i più golosi che nei giorni di venerdì, sabato e domenica, si sono recati al famosissimo chiosco di Cesare a Reggio Calabria, per gustare il delizioso “Nutella Biscuits” lanciato in limited edition nel fine settimana. La geniale idea dei gelatai di Cesare nell’inventare un gusto così nuovo e così particolare con i nuovi biscotti “Nutella Biscuits”, ha dato risultati ben superiori a tutte le aspettative e per questo la gelateria Cesare ha deciso di prolungare anche ad oggi la produzione di questo fantastico gusto dando così la possibilità a chi non è riuscito ad assaggiarlo, di potersi recare al chioschetto per addolcirsi la bocca.

In questi 3 giorni sono stati preparati più di 60 chili che sono letteralmente stati presi d’assalto, con più di 30 ordini a domicilio rimasti inevasi per sold out.

