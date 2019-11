‘Matrimonio’ tra Gelato Cesare e Nutella Biscuits: il gusto ad edizione limitata diventa uno dei cavalli di battaglia della gelateria [FOTO & VIDEO]

29 Novembre 2019 13:12

Nutella Biscuits piace, e tanto. La gelateria di Cesare si dovrà ora fornire di 100 pacchi di biscotti ogni settimana

Non più per un solo weekend, non più per pochi giorni e non più ad edizione limitata: il nuovo gusto Nutella Biscuits di Gelato Cesare entra a tutti gli effetti a far parte della grande famiglia della gelateria reggina. Davide Destefano ha infatti deciso di produrlo costantemente. Il motivo? L’enorme successo che lo stesso Davide spiega in questa intervista:

La risposta dei clienti, dunque, è stata chiara: Nutella Biscuits piace, e tanto. Da venerdì 22 a lunedì 25 novembre sono stati venduti ben 250 chili di gelato. Era dunque logico che si decidesse di farlo diventare un gusto tra quelli sempre presenti: la gelateria si dovrà ora fornire di 100 pacchi di biscotti ogni settimana, perché Cesare utilizza proprio i biscotti originali e, ovviamente, la tanto amata Nutella. Ecco il video della preparazione del golosissimo Nutella Biscuits:

