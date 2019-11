Nicola Amoruso non dimentica, l’ex attaccante ricorda la Reggina sui social: “Continua così” [FOTO]

18 Novembre 2019 11:43

L’ex attaccate amaranto Nicola Amoruso non dimentica la Reggina e la ricorda attraverso i social

E’ stato tra gli attaccanti più forti e amati passati da Reggio Calabria. Nicola Amoruso è stato protagonista con la Reggina di tre splendide salvezze in Serie A. Lui, che ha girato l’Italia e ha giocato per la Juve, non ha mai nascosto di affermare come sia stata quella con il club dello Stretto la sua esperienza più bella e gratificante in carriera.

E lo ribadisce. Attraverso uno strumento che avvicina molto gli uomini del calcio ai tifosi: i social network. Nel suo profilo ufficiale Instagram, infatti, Amoruso dedica una history proprio al club di Luca Gallo. Una sua vecchia foto con la maglia amaranto addosso e la frase: “Continua così Reggina”.

