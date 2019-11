Nevio Orlandi: “Bari unica vera rivale della Reggina. Che ricordi della Serie A!”

28 Novembre 2019 22:27

Il parere di Nevio Orlandi sulla Reggina e sulle altre squadre del Girone C. L’esperto allenatore ha raccontato un aneddoto legato agli anni in Serie A

A vedere in tv Nevio Orlandi, ai tifosi della Reggina sarà venuta nostalgia dei bei tempi in Serie A. L’ex tecnico amaranto, al fianco di Nicolas Bresciani durante la trasmissione “Vai Reggina”, ha analizzato il campionato fin qui disputato dalla squadra di mister Toscano: “il Girone C è meno forte rispetto magari al gruppo B, ma al sud ci sono grandi piazze. Catania e Catanzaro però non stanno andando benissimo. Considero il Bari come l’unica squadra in grado di dar fastidio alla Reggina. Dipende quale distacco riuscirà a maturare alla fine del girone d’andata. Per storia, per la città, per la società che ha alle spalle, i pugliesi sono la vera contendente. Gallo? Non lo conosco personalmente, ma da quello che si sente in giro è un bene per Reggio”. Una considerazioni sul ricordo più bello a Reggio, Orlandi ha risposto: “sicuramente l’anno della salvezza in Serie A quando ho sostituito Ulivieri ad otto giornate dalla fine. Fu una salvezza anticipata, visto che abbiamo raggiunto l’obiettivo alla penultima giornata. Toscano? Bravo a tenere tutti i calciatori sulle spine e trarre il meglio da ognuno di loro”. In chiusura una frase sul Teramo, prossimo avversario in campionato: “ha calciatori molto duttili dalla trequarti in avanti, perchè capaci di adattarsi in diverse zone del campo. L’allenatore può così cambiare le carte in tavola durante la stessa partita”.

