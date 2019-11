6 Novembre 2019 11:10

Torino: neonato soffre di una rara malattia ed i genitori non se la sono sentita di farsi carico di una vita tanto complicata, adesso vive in ospedale accudito dalle infermiere

Un neonato vive da quattro mesi, da quando è nato, all’ospedale di Torino abbandonato dai genitori. Il piccolo è nato malato (ittiosi Arlecchino) e sopravvivere in una stanza della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna. Nel nosocomio lo chiamano Giovannino e le sue mamme sono le infermiere che lo accudiscono giorno e notte. Si cerca una casa per questo bambino ma le comunità che accolgono i piccoli non hanno gli strumenti per garantirgli le cure necessarie.

