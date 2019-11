Muro Berlino: Casellati, ‘luogo simbolo battaglia per libertà e democrazia’

7 Novembre 2019 19:44

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – ‘Sono qui a Berlino oggi, per rendere omaggio a questo luogo dove 30 anni fa è stata combattuta e vinta una battaglia epocale. La battaglia della libertà e della democrazia”. Lo ha detto oggi il presidente del Senato Elisabetta Casellati a Berlino in occasione delle commemorazione del Trentennale della caduta del Muro

‘Un luogo simbolo che ha spazzato via le divisioni tra Est e Ovest, tra comunismo e liberaldemocrazia. Una battaglia che ha cambiato la storia e la politica non soltanto della Germania ma dell’Europa e di tutto il mondo. Caduto il muro si è potuto ricostruire un’Europa senza più frontiere”.

‘Ricordare gli orrori che hanno preceduto la caduta del Muro è un imperativo perché significa ricordare ai giovani su quali valori si può costruire un futuro di fiducia e di speranza”.

Valuta questo articolo