23 Novembre 2019

Svolta del Movimento 5 Stelle, Di Maio e Grillo lanciano un nuovo contratto governo: “con la sinistra possiamo fare progetti”. Il fondatore: “Luigi non va sostituito. Io ci sarò di più”

“Siamo d’accordo su tutto, abbiamo smentito le leggende metropolitane di questi giorni”. E’ quanto ha affermato Luigi Di Maio dopo l’incontro di questa mattina a Roma con Beppe Grillo. L’appuntamento era stato convocato per fare il punto sulla crisi politica del Movimento 5 Stelle.

Grillo e Di Maio affermano che nell’incontro si è discusso del “nuovo corso governativo del M5S”. “Non possiamo essere gli stessi di prima, dobbiamo guardare avanti con grande entusiasmo. Avanziamo la proposta di un nuovo contratto di Governo a partire da gennaio, per finalizzare progetti ambiziosi e di alto livello”, conclude.

Grillo, afferma anche che “Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto”. “Io ci sarò di più e gli darò una mano”, afferma il fondatore dei pentastellati.

Successivamente Beppe Grillo sulla pagina Facebook del M5S, dice: “è un momento magico. Noi non possiamo continuare a fare dei Facebook in cui si dice questo qua non va bene. Adesso le cose devono essere chiare, il capo politico è lui, quindi non rompete i coglioni perché sennò ci rimettiamo tutti. Quando parlo di progetti insieme con la sinistra parlo di progetti alti, bellissimi. Sui trasporti, su come costruire le cose, su cosa è la città”.

Il segretario del Pd, Zingaretti, è raggiante: “bene impegno dei cinquestelle per rilanciare esecutivo giallorosso”.

