2 Novembre 2019 13:34

Motta San Giovanni, Verduci sulla discarica Comunia: “basta propaganda e inutili strumentalizzazioni, stiamo lavorando per la nuova conferenza dei servizi”

“La Regione Calabria ha riaperto i lavori della Conferenza dei Servizi relativa al progetto rimodulato per la messa in sicurezza della discarica Comunia e adeguamento per l’esaurimento e convocato una nuova seduta per il prossimo 14 novembre”. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Verduci che, dopo aver partecipato alla riunione convocata presso gli uffici della Prefettura e informato il Consiglio comunale sull’esito dell’incontro, ha disposto la pubblicazione sul sito internet del Comune proseguendo quel percorso di partecipazione ed assoluta trasparenza sul tema della discarica. “Nella nota di convocazione – prosegue il primo cittadino – la Regione ricorda di aver già acquisito il parere favorevole VIA e AIA e di aver svolto la Conferenza dei Servizi con approvazione del progetto, nonostante il parere negativo del Comune. Aggiunge poi che ha valutato la possibilità di rimodulare il progetto con la riduzione dei volumi di conferimento, la diminuzione degli anni di esercizio e un aumento dei controlli. Per questo motivo è stata convocata una nuova seduta per metà novembre”.

“Come ho già detto più volte – ribadisce quindi Verduci – il Consiglio e l’Amministrazione comunale non hanno tralasciato niente, nelle varie fasi del procedimento è stato fatto tutto quello che era possibile fare per contrastare la riapertura della discarica. La stessa Regione, nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi, scrive che l’Amministrazione e le associazioni sono favorevoli alla messa in sicurezza ma non al ripristino della funzionalità e all’ampliamento”. “Spiace constatare che – continua il sindaco – ancora oggi ci sia chi spreca energie importanti, strumentalizza l‘intera vicenda, fomenta sospetti ed allude a scellerati accordi, fa finta di dimenticare che il sottoscritto è stato l’unico ad opporsi al Piano regionale dei rifiuti quando è stato approvato prevedendo la discarica di Comunia mentre altri guardavano altrove, l’unico a non chiedere mai opere compensative, l’unico a scrivere sul proprio programma elettorale la contrarietà alla discarica mentre altri scrivevano della discarica come di una risorsa e non di un problema. Chi oggi scrive ed urla lo fa solo per attirare attenzione e ritagliarsi uno spazio, dimostrare di esserci a scapito della verità, sacrificando l’interesse comune. Questa Amministrazione, pur riconoscendo la crisi del sistema rifiuti e gli sforzi fatti dall’assessorato regionale all’Ambiente, ha già espresso un parere negativo nella precedente Conferenza dei Servizi, ha firmato il ricorso al Tar e presentato appello al Consiglio di Stato”. “Mi confronterò adesso con il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Gattuso – conclude quindi Verduci – perché ritengo che una nuova seduta sia superflua. Il Consiglio si è già riunito su questa vicenda, deliberando in maniera chiara e senza possibili fraintendimenti. Parteciperemo alla prossima Conferenza dei Servizi con un’idea chiara, disponibilità esclusivamente per la messa in sicurezza e la bonifica del sito di Comunia”.

