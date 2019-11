Motta San Giovanni, Mallamaci sulla rimodulazione del progetto della discarica: “proposta irricevibile”

1 Novembre 2019 09:42

Mallamaci: “il verbale del consiglio dovrà essere simbolicamente consegnato nelle mani del prefetto di Reggio Calabria con allegate al verbale le firme contro la riapertura del sito di Comunia raccolte tra le donne e gli uomini di Motta San Giovanni”

“Quando il territorio in cui viviamo è chiamato a dare risposte che negli anni incideranno sulla qualità della vita dei cittadini è naturale che ci siano discussioni, prese di posizione ed anche fraintendimenti”, è così che il consigliere del gruppo Insieme Èvento di Futuro, Mimmo Mallamaci, inizia la sua nota. E prosegue: “sicuramente a Motta San Giovanni, tra gli attori interessati, la questione della riapertura della discarica di Comunia è stata approfondita a dovere riguardo sia all’impatto negativo delle diverse matrici ambientali che alla non idoneità del sito. Tutti ne parliamo, ognuno con le proprie competenze, in maniera negativa: nessun cittadino o associazione che sia si è mai espressa favorevolmente. Addirittura il consiglio comunale, su ordine del giorno presentato dalle opposizioni, ha unanimemente votato contro la riapertura della discarica di Comunia. Successivamente in tutte le circostanze ufficiali maggioranza e opposizioni hanno rappresentato la propria contrarietà all’utilizzo del sito in questione come discarica. Su tutte l’audizione in Commissione Regionale per l’Ambiente, della cui seduta i consiglieri di opposizione hanno reso noto il verbale mentre il Sindaco , anche esso audito, “dice” di essersi dichiarato contro”. Mallamaci si domanda quindi: “perché il capo dell’amministrazione non rende pubblico il verbale? perché generare inutili dubbi su una questione così delicata ? Io sono convinto che basti poco all’Amministrazione per dimostrare definitivamente da che parte sta. A mio avviso basta convocare un consiglio comunale con all’ordine del giorno la restituzione della documentazione relativa alla rimodulazione del progetto di riapertura della discarica alla Regione Calabria . Il verbale del consiglio dovrà essere simbolicamente consegnato nelle mani del prefetto di Reggio Calabria con allegate al verbale le firme contro la riapertura del sito di Comunia raccolte tra le donne e gli uomini di Motta San Giovanni. All’assessore Rizzo chiedo infine– conclude il consigliere- di non innescare polemiche inutili. Se ha da dire qualcosa la dica per amor di chiarezza altrimenti prenda atto della contrarietà alla riapertura della discarica da parte dell’intera comunità mottese”.

