Motta San Giovanni, rinviata la conferenza dei servizi sulla discarica di Comunia

12 Novembre 2019 09:35

Motta San Giovanni: la Conferenza dei Servizi sulla discarica di Comunia, già programmata per il 14 prossimo venturo, è stata rinviata a data da destinarsi

il comitato spontaneo “raccolta firme no discarica Comunia” informa i cittadini che, “a seguito di un colloquio con l’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella Rizzo e interessamento diretto del Presidente Oliverio e dell’assessore Maria Teresa Fragomeni, che ringraziamo per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, la Conferenza dei Servizi, già programmata per il 14 prossimo venturo, è stata rinviata a data da destinarsi. Anche l’incontro previsto per oggi subisce uno slittamento alla prossima settimana. Questi ulteriori giorni ci consentiranno di mettere meglio a punto le motivazioni che stanno alla base del nostro dissenso alla riapertura della discarica di Comunia. Un primo, anche se minimo, obiettivo è stato raggiunto. Non era per nulla scontato che si potesse riaprire la discussione su questa tematica. È importante raccogliere tutte le energie possibili per continuare a lottare a difesa del territorio. Non ci stancheremo mai di chiedere all’Amministrazione di volerci affiancare in questa battaglia di civiltà che deve accomunare tutti nell’interesse della salute pubblica. Sull’evoluzione della questione i cittadini saranno tempestivamente informati”.

