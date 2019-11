Motta San Giovanni, Mallamaci sulla discarica Comunia: “una strategia condivisa oggi, più che mai, indispensabile”

16 Novembre 2019 14:46

“È di oggi la notizia che– inizia Mallamaci– in un incontro tenutosi ieri presso gli Uffici Regionali della Cittadella di Catanzaro, tra il Presidente Oliverio ed alcuni Sindaci della Città Metropolitana, si è pervenuti ad una conclusione che potrebbe dare finalmente respiro all’annosa questione dello smaltimento dei rifiuti. Sembrerebbe che entro un periodo di 3-4 mesi possa essere ripristinata la discarica di Melicuccà e ciò consentirebbe lo smaltimento del prodotto di risulta dell’impianto di Sambatello. La capacità di abbancamento, in tale sito, del codice CER 19.12.12 è di circa 24 mesi. Tale risultato potrebbe produrre effetti positivi anche per la lotta che la nostra comunità sta conducendo. A questo punto, infatti, avuto riguardo all’ostracismo delle Istituzioni, delle Associazioni e dei Cittadini tutti del Comune di Motta san Giovanni, ed essendo la discarica di Comunia inserita nel Piano Regionale dei Rifiuti, si avrebbe più tempo a disposizione per approfondire le questioni legate all’insicurezza del sito. Bisogna quindi- secondo Mallamaci- senza indugi, e senza pensare che la soluzione individuata sia risolutiva, valutare un nuovo sito in cui conferire, partendo dallo studio che l’allora Provincia di Reggio Calabria, nel 2008 aveva stilato, e nel quale sono stati individuati 17 possibili siti di conferimento. Certo, le discariche, al servizio di un ciclo di smaltimento rifiuti corretto sono fondamentali, ma i siti devono essere sicuri e non produrre alcun rischio per la salute e la sicurezza dei territori che li ospitano. Ed è chiaro ormai da tempo che uno di questi non può essere assolutamente quello di Comunia per le negatività intrinseche da sempre e da più voci, a tutti i livelli, esplicitate. Ritengo, continua il consigliere, sia necessario da parte del nostro comune chiedere alla Regione ed alla Città Metropolitana, prima della prossima Conferenza dei Servizi e magari passando dal consiglio comunale, l’apertura di un tavolo tecnico permanente che affronti con tutti i soggetti istituzionalmente interessati la spinosa questione. Bene farebbe il nostro Sindaco (per la cronaca nessun rappresentante dell’Amministrazione ha partecipato alla riunione di ieri a Catanzaro) ad utilizzare l’incontro di lunedì in Prefettura per far si che Sua Eccellenza il Prefetto possa immediatamente interessarsi in tal senso. Una strategia condivisa e momenti di confronto costruttivo aiuteranno a far si che si possa sospendere la conferenza dei servizi programmata per il 2/12 p.v. È adesso più che mai che occorre non abbassare la guardia- conclude Mallamaci: continuiamo a sostenere la battaglia per la messa in sicurezza e l’eventuale bonifica della discarica di Comunia e forse un giorno potremo avere la gratificazione di vedere un territorio risanato grazie al nostro impegno ed al nostro coraggio”.

