Morte Tralongo: il cordoglio del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

21 Novembre 2019 11:30

Reggio Calabria: il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprime il proprio cordoglio per la morte del Direttore, dott. Sergio Tralongo

“Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprime il proprio cordoglio per la morte del Direttore, dott. Sergio Tralongo. Uomo serio ed integerrimo, ha svolto il proprio incarico con grande professionalità ed umiltà, mettendo a disposizione dell’Ente le proprie capacità manageriali ed umane con grande spirito di sacrificio e abnegazione”. E’ quanto scrive in una nota il Collegio dei revisori dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Presidente dott.ssa Annamaria Campagna, i componenti dott. Natale Fotia e dott. Silvestro Dalmazio”. “Con il Collegio dei Revisori ha sempre intrattenuto, nel rispetto dei ruoli, rapporti cordiali e professionali improntati al raggiungimento di un unico obiettivo: la crescita dell’Ente Parco. Amava questa terra come pochi, l’Ente ha perso un uomo di antichi e nobili valori. Mancherà a tutti”, conclude la nota.

Valuta questo articolo