Morte Tralongo, il pensiero del presidente del Coni Calabria sul Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte

21 Novembre 2019 14:30

Reggio Calabria, Tralongo: “ho preso del tempo prima di esternare il mio pensiero sulla dipartita di Sergio Tralongo”

“Affranto dalla fugacità della vita, ho preso del tempo prima di esternare il mio pensiero sulla dipartita di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte. Persona gentile, professionista determinato e attento osservatore. Attento osservatore delle dinamiche lavorative, dei risvolti futuri in termini programmatici, attento osservatore dell’ambiente e dell’Ente, guidato negli anni con estrema brillantezza”, è quanto scrive in una nota il presidente Condipodero. “Sono state diverse le occasioni di confronto e scambio d’idee –prosegue– anche con il Comitato Regionale CONI Calabria, idee portate avanti con dedizione e sicurezza, quella sicurezza che risiedeva nella volontà di lasciare un segno positivo nell’operato. Giunte e Consigli Regionali negli anni hanno garantito la nascita di progetti importanti nell’Aspromonte, inserendo a pieno titolo l’Ente in quel virtuosismo, alimentato dall’intero mondo federale sportivo e animato dagli atleti del nostro territorio, pronti a vivere le meraviglie della nuova veste del Parco Nazionale. La nobiltà dei valori di Sergio Tralongo, unitamente a quelli del Vicepresidente Domenico Creazzo hanno permesso all’Ente di brillare in qualità. Il segno l’hai lasciato Sergio, positivo e indelebile”, conclude.

