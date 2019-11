Morte Tralongo: l’Ente Parco ringrazia tutti “per la vicinanza e l’affetto”

25 Novembre 2019 14:06

Morte Tralongo, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ringrazia “Istituzioni, Associazioni, Cittadini che in diverse forme, parole o gesti, hanno inteso manifestare la propria vicinanza ai familiari del Direttore e al Parco”

“In questi giorni di dolore e incredulità, le attestazioni di affetto e vicinanza provenienti da ogni parte d’Italia e oltre ci hanno reso meno soli”. E’ quanto scrive in una nota l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. “I numerosi messaggi di cordoglio -prosegue la nota- giunti al nostro Ente in ricordo del Direttore Sergio Tralongo oltre che commuoverci, testimoniano le sue doti umane e professionali, disseminate con cura e passione, rendendolo Uomo apprezzato e benvoluto da tutti”. L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ringrazia “Istituzioni, Associazioni, Cittadini che in diverse forme, parole o gesti, hanno inteso manifestare la propria vicinanza ai familiari del Direttore e al Parco”.

