Mondiali Beach Soccer, Italia in semifinale: decisiva la tripletta del calabrese Zurlo

29 Novembre 2019 11:21

L’Italia batte la Svizzera al fotofinish e vola in semifinale ai Mondiali di Beach Soccer: grande protagonista il catanzarese Emmanuele Zurlo

Emmanuele Zurlo. Un nome e un cognome che probabilmente non diranno nulla a molti. Ma è questo ragazzo ad aver portato l’Italia di Beach Soccer in semifinale ai Mondiali. Una gara bellissima contro la Svizzera. Alla fine è 5-4 per gli azzurri. Una gara di rimonte e controrimonte. Gol spettacolari, come questo sport ci ha abituati a vedere. Italia sotto di due reti, poi Gerolin accorcia le distanze, prima che gli elvetici le ristabiliscano. Sul 3-1 sembra essere finita, ma gli azzurri tirano fuori la grinta. Qui sale in cattedra Zurlo. Gol del 2-3 con una splendida rovesciata, poi il pareggio firmato da Ramacciotti con un bel diagonale.

L’Italia va addirittura in vantaggio con la seconda rovesciata di Zurlo. La Svizzera trova il 4-4 subito dopo. La rete della qualificazione arriva proprio sul suono della sirena. Palla lunga di Del Mestre ed ennesima acrobazia dell’attaccante catanzarese, che stavolta segna in mezza girata. Esplode la gioia azzurra in campo e fuori. Una semifinale storica. Ora l’appuntamento è per domani sera, alle 20:15, contro la Russia, capace di eliminare i campioni del mondo del Brasile. Un altro grande impegno per l’Italia che ora, grazie a Zurlo, sogna in grande.

