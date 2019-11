Calabria, Marisa Manzini nel mirino del boss: nuove minacce al magistrato

2 Novembre 2019 16:37

Calabria: minacce al magistrato Marisa Manzini, solidarietà e vicinanza di Eugenio Guarascio

Nuove minacce al magistrato Marisa Manzini da parte del boss Pantaleone Mancuso sono emerse davanti alla seconda sezionale penale del Tribunale di Salerno, dove si è celebrata la prima udienza del processo a carico del Mancuso, figura apicale dell’omonima cosca della ’ndrangheta vibonese, imputato di oltraggio a un magistrato in pubblica udienza.

Sul grave episodio interviene il candidato sindaco Eugenio Guarascio che condanna senza mezzi termini le nuove minacce:

“In queste ore frenetiche di campagna elettorale a Lamezia Terme, sento l’obbligo di fermarmi e richiamare l’attenzione su un fatto gravissimo accaduto nei confronti del magistrato Marisa Manzini, ancora una volta vittima di pesanti minacce della ‘ndrangheta. Sono profondamente colpito – dichiara Guarascio – ed esprimo la mia piena e convinta solidarietà e vicinanza ad un magistrato di valore da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Dobbiamo respingere con forza e determinazione questi attacchi e salvaguardare tutte le istituzioni della giustizia che sono un baluardo contro il malaffare e la prepotenza”.

Arturo Bova: “Le parole del boss sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”

“Le parole del boss Pantaleone Mancuso, intercettato nel corso di alcuni colloqui in carcere, meritano ampia riflessione e una forte condanna da parte di istituzioni e cittadini. Le minacce alla dottoressa Marisa Manzini, magistrato esemplare e simbolo di antimafia, sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare e che ci richiama alla forte unione a difesa di un magistrato che ha dedicato la sua vita a sconfiggere le mafie e che rischia la sua stessa vita quotidianamente per difendere la democrazia e la legalità in una terra che ha deciso di ribellarsi alle logiche mafiose e criminali. Alla dottoressa Manzini va tutta la mia solidarietà e quella della Commissione contro la ‘ndrangheta in Calabria che ho l’onore di presiedere”. È quanto si legge in una nota del consigliere regionale Arturo Bova, presidente dell’organismo regionale antimafia.

Le accuse di Enza Bruno Bossio al procuratore Gratteri

“Negli ultimi giorni – sottolinea Bova – abbiamo letto sulle cronache anche un’altra notizia che desta forti preoccupazioni per le implicazioni che ne conseguono: l’accusa rivolta dall’on. Enza Bruno Bossio al procuratore Nicola Gratteri, addirittura accusato di aver bloccato la ricandidatura di Mario Oliverio a presidente della Regione Calabria. Atteggiamenti come questo sono pericolosissimi perché rischiano di minare nelle fondamenta la credibilità delle istituzioni e di incrinare ancor di più il delicato rapporto fiduciario che lega i cittadini alla magistratura e alla politica. Dichiarazioni come questa, per giunta rivolta all’indirizzo di uno dei massimi esponenti della magistratura, amatissimo dagli italiani, che con le sue indagini e le brillanti operazioni antimafia ha conquistato la stima indiscussa del mondo intero, rischiano di ledere quello spirito di legalità e democrazia diffuse che, invece, va protetto e alimentato. I magistrati svolgono quotidianamente un lavoro difficile e pericoloso e quando portano avanti delle indagini lo fanno a difesa della legge e della Costituzione, senza guardare al colore politico e alle logiche di bassa politica. È il momento, per noi tutti, cittadini e amministratori pubblici, di fermarsi e di porsi a difesa della magistratura. Abbiamo il dovere di farlo, oggi più che mai”.

