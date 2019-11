Sospesa la licenza del “Bar Antonio”: “è frequentato da pregiudicati”

27 Novembre 2019 10:03

Il Questore sospende la licenza per 10 giorni al ”Bar Tabacchi Antonio” a Milano: “è frequentato da numerosi soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi”

Il Questore ha sospeso la licenza per 10 giorni al ”Bar Tabacchi Antonio” a Milano. Il provvedimento è firmato dal questore. ”La sospensione –si sottolinea in una nota- si è resa necessaria in quanto nel corso dei numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine negli ultimi sei mesi, il bar è risultato essere frequentato da numerosi soggetti con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di armi, contro il patrimonio, la persona, l’amministrazione della giustizia, la libertà morale, e per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale”.

