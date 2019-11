Milano: aiuole con palme restano in Piazza Duomo per prossimi tre anni

29 Novembre 2019 21:30

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Le aiuole di piazza Duomo, con palme e banani, rimarranno così come sono per i prossimi tre anni. è l’esito del bando di sponsorizzazione promosso dall’amministrazione comunale di Milano per la cura delle aiuole a ovest della piazza a partire dal 1 gennaio 2020. La proposta vincitrice, presentata da Starbucks, “prevede il sostanziale mantenimento delle piante e delle essenze presenti, che si sono adattate al clima e all’estetica del luogo”, spiega il Comune. Il progetto ha ricevuto il benestare della Soprintendenza.

Il progetto, come nel 2017 a firma dell’architetto milanese Marco Bay, “porterà un lieve aggiornamento delle aiuole, necessario a ristabilire una certa permeabilità visiva degli spazi. In particolare, verranno diradate le piantumazioni di banani che, godendo di ottima salute, negli anni si sono moltiplicati prendendo molto spazio all’interno delle aiuole, e uno sfoltimento delle specie Miscanthus sinesis, anch’essa divenuta molto rigogliosa”.

Restano protagoniste le altre specie vegetali presenti che garantiscono fioriture colorate ‘ trachycarpus fortunei (palme), musa ensete, malvoni, hibiscus, ortensie paniculate, spighe del miscanthus – con l’eccezione della Bergenia ibryda Bach, sostituita nel progetto con la Felce Dryopteris erythrosora, che offrirà un maggior risultato estetico e compositivo nella bordura delle strisce verdi a confine con la parte grigia della ghiaia nero ebano.

