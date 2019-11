Migranti: Smeriglio (Pd), ‘rinnovo accordo con Libia fatto grave’

2 Novembre 2019 17:18

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Il rinnovo degli accordi con la Libia è una battuta d’arresto. A differenza delle condizioni in cui sono stati stipulati, sbagliando, oggi sappiamo bene tutto il male che hanno prodotto”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nelle liste del Pd.

“Invece di rimettere in mano dei poveri disperati alla guardia costiera libica – prosegue l’esponente dem – dovremmo promuovere una nuova missione internazionale di salvataggio in mare e agire su tutti i livelli possibili per una gestione delle Nazioni Unite dei campi profughi. Invece non siamo stati in grado di produrre la differenza, e questo è qualcosa che ferisce è rende meno credibile il nostro operato. Il governo Pd – 5 Stelle, di cui sono stato un fautore, ha uno scopo e un senso se riesce a fare la differenza su temi importanti come questo”.

