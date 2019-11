Migranti: Orfini, ‘linea governo e Pd imbarazzante e ipocrita’**

8 Novembre 2019 17:02

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Molti nel gruppo dirigente del Pd si sono risentiti perché due giorni fa ho definito imbarazzante e ipocrita il discorso della ministra Lamorgese. Mi spiace, e forse non dovevo personalizzare. In effetti il problema è più generale. Su questo a essere imbarazzante e ipocrita è un fronte ben più ampio: la linea del governo e della maggioranza (e quindi anche del mio partito)”. Lo scrive Matteo Orfini del Pd su Facebook.

La linea “è, con più o meno consapevolezza, chiedere agli assassini di uccidere un po’ meno, ai torturatori di torturare meno, agli stupratori di stuprare meno. Perchè nei fatti questo, al massimo, potrebbe cambiare tenendo in vita quegli accordi. Definire questa linea imbarazzante e ipocrita è un eufemismo”.

“Ma se provi a dirlo, la risposta è che stracciare quegli accordi significherebbe fare un favore ai trafficanti. Che però a quanto pare sono esattamente quelli che gli accordi li hanno voluti e con in quali in segreto qualcuno avrebbe anche trattato. Lo dico con il massimo rispetto per tutti: così non funziona. O su questi temi cambiamo radicalmente visione e linea oppure -sottolinea Orfini- sarà molto difficile definirci una forza di sinistra”.

