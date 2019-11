1 Novembre 2019 09:26

Due migranti senza vita sono stati trovati ieri dalla Guardia Costiera di Arbatax a largo di Tertenia, in Ogliastra

Due migranti senza vita sono stati trovati ieri dalla Guardia Costiera di Arbatax a largo di Tertenia, in Ogliastra. I cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, erano su un gommone senza motore e senza remi presumibilmente alla deriva da diversi giorni avvistato da uno yacht

in navigazione a largo della costa sarda.

Valuta questo articolo