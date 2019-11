Migranti, il Ministro Lamorgese: “l’invasione non c’è ed i rimpatri aumentano”

1 Novembre 2019 08:58

Migranti, Lamorgese: “non siamo di fronte ad alcuna invasione. Basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018”

“Non siamo di fronte ad alcuna invasione. Basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018“. E’ quanto afferama in un’intervista a Repubblica il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Poi la responsabile del Viminale risponde a Salvini: “i dati a cui si fa riferimento sono relativi al solo mese di settembre. Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019, in effetti l’incremento numerico c’è stato, ma è riconducibile soprattutto all’aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo”.

