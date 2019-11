1 Novembre 2019 15:50

Migranti, l’Alan Kurdi entra nelle acque italiane: la nave è ancora in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro

“Proprio ora, siamo entrati nelle acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde. Nonostante la soluzione diplomatica per le rimanenti 88 persone soccorse a bordo del #AlanKurdi , non ci è stata ancora assegnata una porta sicura. Un altro capitolo oscuro della fortezza Europa”. Lo fa sapere Sea Eye su Twitter. La nave si trova a poche miglia delle coste della Sicilia.

