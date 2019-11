Migranti: in libreria il libro di Carola Rackete, ‘guadagni andranno a sostegno rifugiati’

4 Novembre 2019 14:14

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi il nostro libro/manifesto sui diritti umani, la disgregazione ambientale, i movimenti post-crescita e della società civile è stato pubblicato in tedesco e italiano, altre lingue il prossimo anno. Tutte i guadagni, miei e di Anne Weiss, vanno a @BorderlineEurop per sostenere i rifugiati”. Lo scrive su Twitter Carola Rackete, la comandante tedesca della SeaWatch3 che forzò il blocco italiano ed entrò nel porto di Lampedusa dopo essere rimasta in mare per 17 giorni con 53 migranti a bordo. Il libro, ‘Il mondo che vogliamo’, è in libreria da oggi.

