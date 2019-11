Previsioni Meteo: clima mite in Calabria e Sicilia, tutti i dettagli per le prossime 36 ore

27 Novembre 2019 17:06

Previsioni Meteo, il punto della situazione sull’Italia: tutti i dettagli per le prossime 36 ore

Nuova ondata di maltempo sull’Italia centro/settentrionale già col fiato sospeso per la piena del Po: forti temporali stanno colpendo la Liguria, dove molte località si apprestano a raggiungere l’eccezionale dato di 1.000mm di pioggia mensile in un mese di Novembre di piogge da record. Nelle ultime ore, intanto, in Liguria sono caduti 121mm di pioggia a Sant’Alberto di Bargagli, 119mm a Bragalla e Pezzonasca, 111mm a Cabanne di Rezzoaglio, 105mm a Busalla, 104mm a Campomorone, 103mm a Mignanego, 102mm a Pian dei Preti, 79mm a Belpiano, 66mm a Genova, 48mm a Laigueglia, 40mm ad Albissola Marina, 34mm a Chiavari, 30mm ad Arenzano, 21mm a La Spezia. Forti piogge anche nell’alta Toscana con 72mm a Mulazzo, 57mm al Passo del Brattello, 52mm a Fabbriche di Vallico, 37mm a Pontremoli, 34mm a Camaiore, 25mm a Viareggio, 21mm a Seravezza, 13mm a Pisa.

Nel basso Piemonte sono caduti 78mm a Fraconalto, 51mm ai Piani di Carrega, 49mm a Capanne Marcarolo, 38mm a Roccaforte Ligure, 35mm a Ovada, 33mm a Castellar Ponzano, 31mm a Basaluzzo, Novi Ligure e Sardigliano. Piove anche in Lombardia e in Emilia: tra le principali città segnaliamo 41mm di pioggia a Milano, 35mm a Como, 29mm a Bergamo, 25mm a Novara e Verbania, 18mm a Lodi, 15mm a Brescia, 14mm a Piacenza e Biella, 13mm a Torino e Cremona, 12mm a Vercelli.

Intanto il clima è eccezionalmente mite in tutto il Paese, e soprattutto al Centro/Sud dove splende il sole e abbiamo +21°C a Palermo, Reggio Calabria, Siracusa,Termini Imerese, Termoli, Bisceglie, Supersano e Cavallino, +20°C a Bari, Catania, Messina, Cagliari, Lecce, Crotone, Carini, Capoterra, Quartu Sant’Elena, Brindisi, Galatina, San Pancrazio Salentino, Monopoli, Barletta, Cerignola, Manfredonia, Vieste, Scanzano Jonico, Castrovillari, Rosarno, e Roseto Capo Spulico, +19°C a Taranto, Salerno, Cosenza, Foggia, Olbia, Gallipoli, Tropea, Arzachena e Orosei. Notevoli anche i +18°C di Roma, Napoli, Pescara e Guidonia e, in Emilia Romagna, i +17°C di Bologna e del suo hinterland, con picchi di +18°C a Mulino e Formica.

Nelle prossime ore avremo forti piogge su tutte le Regioni tirreniche. Nel pomeriggio/sera, infatti, il maltempo si estenderà a Umbria, Lazio e Campania. Qualche temporale interesserà la Sardegna, mentre al Nord le piogge più forti si concentreranno al Nord/Est, in Veneto e soprattutto Friuli Venezia Giulia dove potranno cadere fino a 100mm di pioggia al confine con la Slovenia.

Domani, Giovedì 28 Novembre, il maltempo si concentrerà nelle Regioni tirreniche centro/meridionali: pioverà in Toscana, nel Lazio, in Campania, nella Calabria tirrenica e nella Sicilia settentrionale e occidentale. Sarà una giornata di forti venti di ponente in tutt’Italia, e soprattutto nel Golfo del Leone. La Toscana verrà investita da una vera e propria burrasca con raffiche fino a 100km/h e mareggiate molto violente su tutti i litorali della Regione.

Farà, però, ancora più caldo di oggi con temperature massime fino a +23/+24°C in Puglia e Basilicata, fino a +22°C tra Abruzzo e Molise, fino a +20°C addirittura in Romagna, nelle Marche, tra Toscana, Lazio e in tutto il Sud. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

