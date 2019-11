Il Messina Volley affronta La Saracena: “prova importante anche per il resto del campionato”

7 Novembre 2019 20:46

Messina Volley, Gloria Scimone: “Contro La Saracena sarà una prova importante ”

Dopo un’intensa preparazione, il Messina Volley si avvicina al primo impegno nel Campionato di Serie C, domenica 10 novembre fra le mura amiche del “PalaRescifina”, contro una pretendente al salto di categoria: La Saracena Volley. Le giallo-blu, agli ordini dei tecnici Danilo Cacopardo e Donatella Donato, si stanno allenando metodicamente per continuare il progetto intrapreso la scorsa stagione, basato su una crescita graduale e sostanziale. La squadra è rappresentata in gran parte dalle giocatrici protagoniste del Campionato di Serie C 2018-19 con l’aggiunta del rientro della banda Stefania Criscuolo (tornata dal prestito al Teams Volley Catania) e l’innesto del centrale Federica Sicari, proveniente dal Mondo Giovane. A presentarci il primo match della compagine del direttore generale Mario Rizzo è il capitano Gloria Scimone: “Ci stiamo preparando già da settembre per affrontare questo campionato. Domenica avremo un impegno da non sottovalutare contro La Saracena, come del resto tutte le squadre che incontreremo. Ovviamente La Saracena, come tutti gli anni, avrà un roster competitivo e quindi sarà una prova importante anche per il resto del campionato. Noi ci stiamo preparando allenandoci in palestra, non risparmiandoci e lavorando sia dal punto di vista tecnico che tattico, cercando di migliorare dei meccanismi che, ovviamente, all’inizio di ogni stagione non sono subito funzionanti”. Il centrale giallo-blu si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali: “In questa stagione cercheremo di migliorare sia dal punto di vista individuale che di squadra. Cercheremo di fare il meglio che possiamo, che dipende da noi, da chi affrontiamo, da come noi affrontiamo le singole partite e dall’evoluzione del campionato”.

Valuta questo articolo