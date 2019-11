Messina: visite gratuite per la Settimana della Prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili

12 Novembre 2019 14:16

Dal 25 novembre la Settimana Regionale della Prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili: a Messina screening gratuiti

In condivisione con l’Assessorato Regionale della Salute, la A.S.P. di Messina ha organizzato in provincia la “Settimana Regionale della Prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili” che si svolgerà dal 25 Novembre al 1 Dicembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’AIDS.

“Scopo dell’iniziativa – dice il Direttore Generale Paolo La Paglia – è divulgare la prevenzione di queste malattie e offrire alla popolazione della fascia di età tra i 18 e i 40 anni l’opportunità di accedere ai servizi specialistici per effettuare test ematici e ginecologici, previa attività di counseling;nei quattro punti prelievo individuati, in quella settimana i cittadini potranno sottoporsi ad uno screening gratuito delle principali infezioni sessualmente trasmesse, (HIV –Sifilide- Clamidia T.- Neisseria G.- Trichomonas V. -HAV -HCV) negli ambulatori dedicati, che rimarranno aperti dalle 8.00 alle 17.00 dal Lunedì al Sabato e Domenica dalle 8.00 alle 12.00.”

I Referenti aziendali del progetto sono il Dott. Vincenzo Sanzarello, UOC Attività Consultoriali e il Dott. Antonello Calabrò, UOC Patologia Clinica P.O. Barcellona; le strutture individuate per lo svolgimento delle attività sono:

Consultorio Familiare Margherita (presso ex ospedale Margherita ingresso viale Annunziata Via 19° Fanteria ) Messina –II Piano

– Presidio Ospedaliero di Taormina –UOC Ostetricia e Ginecologia – III Piano

– Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G.- UOC Patologia Clinica – I Piano

– Presidio Ospedaliero di Sant’Agata di Militello- UOC Ostetricia e Ginecologia- II Piano

