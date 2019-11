Messina: i Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis, la Patrona dell’Arma

21 Novembre 2019 10:46

Questa mattina a Messina anche una breve e toccante cerimonia in memoria dei Caduti

Nell’ambito delle celebrazioni dell’annuale ricorrenza della Celeste Patrona dell’Arma “Maria Virgo Fidelis”, del “78° anniversario della battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano” questa mattina, presso la Caserma “A. Bonsignore” sede del Comando Interregionale Culqualber si è svolta una breve, toccante e sentita cerimonia in memoria dei Caduti.

Il Comandante Interregionale, Gen. C.A. Luigi Robusto, alla presenza di una rappresentanza di Carabinieri in servizio e di quelli in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha deposto una corona di alloro al monumento ai Caduti rivolgendo un commosso pensiero ai caduti dell’Arma ed alle loro famiglie.

Questo pomeriggio, alle ore 17.30, presso la Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari, i Carabinieri del Comando Interregionale Culqualber, celebreranno con una Santa Messa la loro patrona “Maria Virgo Fidelis”,

Valuta questo articolo