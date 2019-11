Messina: via i lavori per riaprire il porto di Tremestieri, prima verranno analizzate le sabbie e poi si procederà al dragaggio

18 Novembre 2019 15:17

L’arrivo della draga a Messina è previsto nella giornata di domenica: intanto da oggi hanno preso il via i campionamenti delle sabbie. Nelle prossime ore sarà riaperto lo scivolo 1

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto comunica che inizieranno oggi i campionamenti dei sedimenti accumulatisi nel porto di Tremestieri a seguito delle due forti sciroccate della settimana scorsa. Dopo aver atteso infatti che le condizioni meteoclimatiche avverse si stabilizzassero, l’AdSP ha dato mandato oggi affinché vengano immediatamente analizzate le sabbie che hanno ridotto l’operatività dell’approdo affinché si possa procedere con prontezza alle operazioni di ripristino della piena operatività di entrambi gli scivoli. Nelle prossime ore sarà intanto riaperto lo scivolo n. 1.

Sarà necessario pertanto attendere i risultati sulle colture biologiche dei sedimenti, come previsto dall’autorizzazione al dragaggio per un totale annuo di 60.000 metri cubi di sedimenti, emessa nei mesi scorsi dall’Assessorato territorio e Ambiente della Regione Siciliana, prima di poter avviare l’intervento di spostamento del materiale attualmente presente all’imboccatura del Molo di sopraflutto, materiale stimato fra i 20.000 e i 25.000 metri cubi.

La draga della società veneziana Zeta srl, fra le più grandi presenti nel Mediterraneo, è prevista arrivare a Messina domenica, in modo da poter essere immediatamente operativa nel momento in cui i risultati delle analisi chimiche consentiranno, come ci si auspica, l’avvio dell’intervento.

