Messina: al via il primo anno accademico dell’Università della Terza Età a Condrò

1 Novembre 2019 20:46

Partono alla grande i lavori dell’Università della Terza Età di Condró (Messina). Nata da un progetto portato avanti dall’Amministrazione Comunale, e in particolare dagli assessori Grimaldi e Pitrone, la LUTE di Condró è prontissima per dare inizio al suo primo Anno Accademico. Tantissimi i corsi previsti e le materie che verranno insegnanti e messi a disposizione di tutti i Condronesi e non solo. Lo scopo è quello di migliorare lo stile di vita dei cittadini, ma anche e soprattutto fare comunità e quindi socializzare. La presentazione ufficiale di tutti i corsi avverrà domenica 3 novembre alle ore 17.00. Dal 4 di novembre sarà invece possibile iscriversi, recandosi ai locali della Biblioteca Comunale. L’inizio ufficiale delle lezioni invece sarà il 18 novembre.

