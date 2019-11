Messina, al via all’Unime l’International Skill Meeting: 3 giornate dedicate alla formazione e all’orientamento, al lavoro e ai colloqui con le aziende

12 Novembre 2019 12:08

Dal 20 al 22 novembre all’Università di Messina la rassegna dedicata alle Competenze, all’Orientamento, alla Formazione e al Lavoro

Si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 novembre presso la sede centrale dell’Ateneo la II edizione di International Skills Meeting, la Rassegna dedicata alle Competenze, all’Orientamento, alla Formazione e al Lavoro.

Sono invitati a partecipare gli studenti degli istituti scolastici della Sicilia e della Calabria, studenti universitari e studenti del conservatorio, giovani laureati e professionisti, docenti, personale amministrativo, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni no-profit ed associazioni giovanili.

Sono previsti: 32 workshops e 6 seminari con oltre 100 ore di formazione; 3 giorni di orientamento ed un giorno dedicato al Recruitment con la partecipazione di 14 aziende (Heineken, Mura – Net Result, TXT, Decathlon, Hays, Comersud, Man Power, We Business, Alleanza Spa, Cloudtec, Iniziativa Viaggi, Formula 3, Arces e Gi Group).

La manifestazione è promossa dal Cop Unime, ERSU Messina, Associazione Bios, Conservatorio statale di musica “Arcangelo Corelli” e Fondazione Albatros, in collaborazione con il Centro Eurodesk Messina, Associazione ALuMnime, Associazione Giovani nel Mondo, AVIS Messina, Associazione di Promozione Sociale Maendeleo for Children e SME System srl.

ISM2019 ha l’obiettivo di:

Orientare i giovani fornendo loro strumenti utili per una scelta consapevole rispetto al successivo percorso di studio;

Avvicinare i laureandi, i laureati e gli studenti al mondo del lavoro offrendo informazioni, strumenti e opportunità lavorative e di tirocinio in Italia e all’estero;

Informare i giovani e gli adulti delle opportunità di mobilità, volontariato internazionale e apprendimento permanente;

Fornire strumenti per l’accrescimento di competenze professionali e trasversali;

Favorire il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità.

La manifestazione si articola in una parte espositiva dedicata all’orientamento, un’area di recruitment ed una parte formativa che comprende seminari e workshop a cura di docenti universitari e professionisti, il cui scopo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per implementare competenze utili per un futuro formativo e/o lavorativo di successo.

I colloqui con le aziende presenti si svolgeranno giorno 21 novembre 2019, dalle 9.00 alle 16.00, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Unime.

