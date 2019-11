Messina: arrestato per truffa e ricettazione, 58enne in carcere [DETTAGLI]

9 Novembre 2019 14:26

Il 58enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato e condotto nel carcere di Messina

Nel corso dei servizi di controllo territorio, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, hanno arrestato un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dalla Corte d’Appello di Messina, hanno arrestato il 58enne C.G., in quanto ritenuto responsabile del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione, truffa in concorso e ricettazione.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

