Messina, via le erbacce e i rifiuti dal torrente Badiazza: finalmente sarà ripulito

7 Novembre 2019 16:26

Messina, il torrente Badiazza verrà ripulito: via libera ai lavori

Il torrente Badiazza di Messina sarà ripulito. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha dato disposizioni in tal senso al direttore della Struttura contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce.

Il governatore, nei giorni scorsi, nel corso di un sopralluogo nella città dello Stretto, ha preso atto della grande quantità di vegetazione, fanghi e rifiuti che invade l’alveo del corso d’acqua, che si estende lungo diversi chilometri che attraversano numerosi insediamenti urbani.

“È assurdo – evidenzia il presidente Musumeci – che da anni il letto del torrente non sia stato liberato per consentire, nell’eventualità di piogge abbondanti, il normale deflusso delle acque e scongiurare, quindi, il pericolo di esondazioni. Avremo il progetto già nei prossimi giorni e interverremo con l’urgenza che il caso richiede“.

Valuta questo articolo