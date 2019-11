Messina, al Teatro Vittorio Emanuele il concerto-evento: “Ich auch: il compositore dialettico. Adorno e la musica”

25 Novembre 2019 14:13

Al Teatro di Messina il concerto-evento dedicato a Theodor Wiesengrund Adorno, in occasione del cinquantenario della morte

Si svolgerà giovedì, dalle 18 alle 19, presso la Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele di Messina il concerto-evento dal titolo “Ich auch: il compositore dialettico. Adorno e la musica“. L’evento a cura di Cesare Natoli (pianista e relatore) e Claudia Caristi (soprano) è dedicato a Theodor Wiesengrund Adorno, in occasione del cinquantenario della morte. Un’occasione per esplorare la sua produzione musicale e i legami che essere intrattiene con la sua poderosa riflessione filosofica, sociologica ed estetica. Nel corso della serata verranno eseguite musiche per pianoforte e per canto e pianoforte dello stesso Adorno e di Alban Berg, che dello stesso filosofo tedesco fu maestro di composizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Messina, è inserito nella stagione concertistica che il sodalizio peloritano organizza congiuntamente all’Accademia Filarmonica.

