Slot machine illegali in un bar di Messina: multa da 150 mila euro per il titolare [DETTAGLI]

7 Novembre 2019 17:56

Maxi multa a un bar di Messina: sequestrate slot machine illegali

Nell’ambito dei servizi predisposti per la sicurezza, prevenzione e repressione del gioco illegale, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa ha effettuato controlli con conseguente constatazione di violazioni amministrative nei confronti di un bar di Messina, procedendo al sequestro di apparecchi video terminali, non conformi alla vigente normativa.

In particolare, il titolare dell’esercizio aveva installato tre apparecchiature, due delle quali in uno stanzino non immediatamente accessibile al pubblico, che raffiguravano il gioco delle slot machine.

L’ammontare delle sanzioni è stato pari a 150.000 euro.

I servizi di controllo proseguiranno su tutto il territorio al fine di garantire idonei livelli di sicurezza e per arginare il dilagante fenomeno della ludopatia.

Foto di repertorio

