Una signora dona 2000 euro ai Vigili del Fuoco di Messina: saranno devoluti alle famiglie dei colleghi morti ad Alessandria

15 Novembre 2019 15:54

I Vigili del Fuoco di Messina hanno deciso di devolvere la cifra alle famiglie dei loro colleghi morti nell’esplosione della cascina ad Alessandria

Un gesto di grande affetto, gratitudine e solidarietà per onorare l’impegno quotidiano dei vigili del fuoco. È successo a Messina: una signora si è recata alla caserma di via Salandra, per donare 2000 ai vigili del fuoco. La benefattrice, che preferisce mantenere l’anonimato, ha chiesto che la somma venisse equamente distribuita tra i colleghi che ricoprono i 4 turni giornalieri. I Vigili del Fuoco di Messina invece hanno deciso di devolvere la donazione alle famiglie dei loro colleghi morti nell’esplosione della cascina ad Alessandria, cioè ai familiari del reggino Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

Valuta questo articolo