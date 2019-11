Messina: la Consulta Giovanile di Villafranca Tirrena aderisce al movimento “Si Resti Arrinesci”

28 Novembre 2019 13:12

Il movimento Si Resti Arrinesci, che fa sentire la voce di protesta delle nuove generazioni siciliane, approda a Villafranca Tirrena grazie all’impegno e all’interesse della Consulta Giovanile Comunale.

Dopo un primo contatto tra il Presidente Gabriele Maimone e i referenti messinesi del movimento, la Consulta si è dimostrata favorevole a prendere parte al movimento siciliano, che si propone di sostenere tutte le iniziative utili ad invertire la tendenza che vede crescere sempre di più le cifre di giovani che abbandonano l’isola, in cerca di opportunità lavorative e di un futuro migliore, impoverendo il tessuto produttivo siciliano.

“Le forti motivazioni e l’entusiasmo manifestato dall’esperienza di Si Resti Arrinesci“, spiega Maimone, “ci hanno subito convinto della necessità di far parte di questo movimento, sia per l’interesse che la Consulta Giovanile di Villafranca Tirrena avverte per via della vicinanza al tema, ma anche per l’attinenza con il nostro target e i nostri obiettivi: i giovani, il loro futuro e la loro partecipazione attiva alla vita politica e sociale in Sicilia”.

La proposta di adesione alla campagna sarà inoltrata al Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena, testimoniando con i fatti la passione e la volontà dei membri della Consulta Giovanile di partecipare attivamente al dibattito politico della loro comunità, contribuendo alla sensibilizzazione su temi cruciali per le nuove generazioni e l’economia dell’isola, e a suggerire visioni alternative per operare piccoli, ma graduali e necessari, cambiamenti.

