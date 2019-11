Messina, lavori ultimati alla San Francesco di Paola: la scuola adesso è in sicurezza [FOTO]

22 Novembre 2019 10:47

Messina, completati i lavori all’Istituito scolastico San Francesco di Paola: soddisfatto il consigliere Laimo

Sono stati completati da qualche settimana i lavori di messa in sicurezza dell’Istituto scolastico San Francesco di Paola a Messina. Dopo circa trent’anni, è stata sistemata la scalinata che collega i due plessi scolastici, sono stati collocati gli archetti per delimitare il passaggio pedonale, è stata sostituita la ringhiera di delimitazione, che era ormai era totalmente fradicia ed a rischio crollo.

Inoltre è stata messa in sicurezza un area giochi a verde per i più piccoli adiacente l’istituto scolastico, di cui si prende cura l’Associazione dei genitori per l’educazione civile.

“Adesso i bambini avranno maggior sicurezza- commenta il consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo– Altri importanti interventi a livello scolastico sono stati effettuati in diversi istituti della circoscrizione e diversi altri sono in procinto di avvio come Scuola Villa Lina e Francesco Saccà in località San Michele.

Le scuole della Circoscrizione, ed in generale di tutta la città, meritano, così come sta accadendo, attenzione e cura, poiché rappresentano quelle strutture scolastiche o istituzionalizzate che racchiudono all’interno i sogni ed il futuro di tutti i discenti, ove avviene la formazione e la costruzione del bambino che diventerà l’adulto del domani; dunque bisogna progettare azioni innovative non solo nel campo educativo ma anche strutturale”.

