Strade al buio a Messina, il rione di Santa Chiara avvolto dalle tenebre: prolifera l’inciviltà, rifiuti ovunque [FOTO]

26 Novembre 2019 11:15

Messina, da settimane centinaia di residenti di Santa Chiara sono al buio e nel rione proliferano le discariche

Pericolo per incidenti stradali, condizioni di perenne paura per eventuali atti criminali, creazione di spazi utilizzati da persone poco civili per discariche a cielo aperto. È quello che vivono i residenti di via San Riccardo nel rione Santa Chiara e in via Palermo n.970 per l’assenza da settimane dell’illuminazione pubblica più volte segnalata all’Energy manager del Comune di Messina. A farsi portavoce dei disagi dei residenti è il consigliere della V Circoscrizione del Movimento 5 Stelle Gabriele Rossellini, che aggiunge: “È assurdo che non sia stato possibile intervenire in queste settimane lasciando centinaia di cittadini senza luce, costretti a procedere con l’auto nell’oscurità, a temere qualcuno che voglia compiere atti criminali senza essere visto o a sopportare rifiuti dappertutto in mezzo alla strada perché chi li butta pensa di non essere notato. Chiaramente tutto questo determina situazioni di insicurezza nei cittadini che hanno paura pure ad uscire di casa. Auspichiamo dunque che nei prossimi giorni il comune intervenga mettendo fine a questa situazione, anche perché è dalle piccole cose che nascono i grandi cambiamenti. Ed è giusto chiedere la massima scrupolosità ai cittadini, ma è altrettanto corretto che tutti siano messi in condizione di vivere con tranquillità”.

Valuta questo articolo