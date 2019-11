Messina, rivoluzione Amam: arriva l’app per le lettura dei contatori, le bollette si pagheranno online

7 Novembre 2019 16:18

Rivoluzione in casa Amam: l’Azienda Meridionale Acque Messina punta al digitale e rivoluziona i servizi rivolti all’utenza

Rivoluzione in casa Amam, l’Azienda Meridionale Acque Messina innova i servizi rivolti all’utenza. Dalla stipula dei contratti, alla fatturazione, ai pagamenti on line, alle nuove procedure accessibili su web e da smartphone: le novità in arrivo saranno illustrate domani nel corso di una conferenza stampa convocata domani a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco e della Giunta. Verrà illustrato il nuovo sistema di gestione telematica dei contratti con l’utenza e delle fatturazioni, secondo le linee guida di ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti Ambienti)

Ecco i nuovi servizi Amam

Pagamento on-line delle bollette;

Addebito diretto su conto corrente;

AutoLettura tramite APP smartphone;

Gestione su web del proprio contratto;

Nuove modalità di fatturazione (forma, periodicità di emissione, contenuti, etc.)

Nuova interfaccia Web sito istituzionale;

Adeguamento linee guida ARERA per volture e nuovi contratti;

Nuove procedure e tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali;

Nuovo Regolamento Servizio Idrico Integrato;

Nuova Carta Servizi;

Nuovi Orari sportello;

Istituzione Numero verde Pronto Intervento;

Numero verde Informazioni Commerciali;

