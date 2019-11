Messina: puzza di fogna a Spartà, liquami in strada [FOTO]

28 Novembre 2019 10:58

Messina: il consigliere Biancuzzo segnala una grossa perdita fognaria in Via Serri a Spartà

“Nei pressi dell’abitato in via Serri, a Spartà, esattamente accanto alla farmacia, si è verificata una perdita fognaria, sicuramente rottura per vetustà o intasamento della tubazione dell’impianto fognario, che emana uno sgradevole odore nauseabondo. I liquidi provenienti da un tombino si riversano sulla strada comunale e per caduta e per infiltrazione si disperdono“. A segnarlo è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che chiede ad Amam di provvedere in via di urgenza alla riparazione del guasto, così da risolvere definitivamente il problema. A corredo dell’articolo le foto scattate sul posto dal consigliere Biancuzzo.

